'Le ripeto quello che ho risposto mezz’ora fa al mio vicino d’ombrellone, qui in spiaggia a Milano Marittima: il Milan è da scudetto. E' il vecchio cuore rossonero che parla? Niente affatto. Le spiego. La Juve non è favorita, è strafavorita. Ma allo stesso tempo sono convinto che se Gattuso, persona adorabile e professionista eccezionale, riesce a fare anche lui un salto di qualità, il Milan sarà la vera sorpresa del campionato. Può giocarsela addirittura per lo scudetto. La partita di sabato a Napoli in questo senso sarà estremamente significativa. Attenzione: non il risultato, la prestazione. Higuain è una garanzia. Ma soprattutto c’è un club. Maldini e Leonardo hanno storia, competenza, carisma. Era fondamentale, perché in cima a tutto c’è sempre il club'. Così Arrigo Sacchi in una intervista concessa al Corriere della sera.