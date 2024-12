2016 Getty Images

, storico ex-allenatore di Milan e Nazionale fra le altre ha commentato il rotondissimo successo dell'Inter contro la Lazio elogiando, rispetto a quanto fatto tante volte in passato, il lavoro di Simone Inzaghi e il suo gioco."Mezz’ora di Lazio e poi è stato un meraviglioso monologo dell’Inter, che ha messo in mostra tutte le sue qualità. Tecnicamente, tatticamente e fisicamente, dopo l’1-0, non c’è più stata partita"."Il gruppo di Simone Inzaghi è un’autentica corazzata: tutti sanno che cosa devono fare, come si devono muovere, tutti corrono, si aiutano, lottano, hanno l’umiltà di sacrificarsi e poi si scatenano in ripartenze che risultano velenosissime per gli avversari".

"Considero l’Inter la squadra più attrezzata per competere sia in Italia sia in Europa. Lo dico da tempo, ha una difesa estremamente solida, un centrocampo che unisce determinazione, fantasia e geometria, un attacco con due elementi di primo livello come Lautaro e Thuram ai quali, spesso e volentieri, si aggiungono gli esterni che arrivano da dietro e vanno alla conclusione"."Con questa vittoria, che definire sontuosa non è esagerato, l’Inter si conferma come una delle tre più accreditate pretendenti allo scudetto. È vero che c’è ancora tanta strada da percorrere e dunque molti ostacoli da superare, ma per quello che ho visto finora mi sembra che Atalanta, Napoli e Inter (citate rigorosamente in ordine di classifica) abbiano qualcosa in più delle altre. L’Inter, in particolare, può mettere sul piatto della bilancia una qualità che, alla lunga, pesa e non poco: l’esperienza".

"I ragazzi di Inzaghi sono abituati alle grandi sfide, sia in Italia sia all’estero, sanno gestire le pressioni e dimostrano di avere ancora fame di successi. E poi, da una squadra che è capace di farne addirittura sei all’Olimpico contro la Lazio, ci si possono attendere soltanto meraviglie"