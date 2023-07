, per carità, ma il mercato è ancora in pieno svolgimento e sono certo che i dirigenti nerazzurri accontenteranno le richieste di Simone Inzaghi: l’obiettivo dell’Inter, dichiarato a più riprese e come del resto impone la storia del club, è quello di essere competitiva sia in Italia sia in Europa". Lo spiegain un suo pezzo oggi su La Gazzetta dello Sport."L’Inter ha preso Marcus Thuram, attaccante che fa della potenza e della velocità le sue armi migliori. Credo che questo ragazzo possa sorprenderci se verrà messo nelle condizioni ideali per rendere al massimo, ricordando sempre che per lui è la prima esperienza nel nostro campionato e ci vorranno tempo e pazienza da parte del pubblico”.“In ogni caso un centravanti che possa riempire il vuoto lasciato dagli addii di Dzeko e Lukaku va trovato. Prima di scegliere il nuovo giocatore, comunque, è fondamentale concentrarsi sulle caratteristiche che questo deve avere. Mi spiego meglio: che tipo di gioco vuole proporre Simone Inzaghi? L’Inter, finora, è stata una squadra che ha avuto una netta superiorità numerica in fase difensiva e ha dunque sfruttato il contropiede nel momento dell’offensiva. In Europa è un modulo che si vede poco, perché il 3-5-2 non è praticato con frequenza e perché contro un solo attaccante non ci sono squadre che tengono tre difensori come a volte fa l’Inter. Tuttavia, se Inzaghi mantiene questo stile di gioco, è necessario prendere un attaccante che abbia le caratteristiche adatte. Lukaku, e parlo del miglior Lukaku, era perfetto per questa funzione: potente, fisicamente forte e in grado di reggere il confronto con i difensori avversari, sufficientemente rapido nell’istante della ripartenza. Adesso si tratta di cercare sul mercato qualcuno che abbia questo identikit”.“Si parla di Alvaro Morata, che potrebbe essere una buona soluzione: conosce il calcio italiano, e questo è un vantaggio non da poco, è sufficientemente rapido. Ma poi bisogna vedere quali sono i piani strategici dei dirigenti nerazzurri e quanto si vuole investire tenendo presente che gli attaccanti, generalmente, costano sempre di più dei difensori”.“L’Inter, anche nella stagione che sta per cominciare, se piazzerà i colpi giusti (non dimentichiamo che il portiere e il centravanti sono ruoli fondamentali in una squadra), ha la possibilità di competere ai massimi livelli. Per lo scudetto e per la Champions".