Arrigo Sacchi è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per commentare la prestazione della Juventus in Champions League contro il Porto: "Una Juventus shock per 80 minuti riesce in parte a rimediare all’ottantaduesimo grazie a un provvidenziale gol di Federico Chiesa. Per 80 minuti purtroppo non c’era stata traccia dei bianconeri, che hanno regalato agli avversari una rete dopo il primo minuto e si sono ripetuti all’inizio del secondo tempo. Gli uomini di Pirlo hanno dato l’impressione di un team impreparato motivazionalmente e che partecipasse più ad una amichevole che a un incontro di Champions League".