L'ex ct dell'Italia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Tre su quattro si sono già qualificate agli ottavi di finale e questo è un gran bel traguardo, però ci sono ancora parecchie cose da migliorare e dunque guai a fermarsi. Non guardo soltanto i risultati, ma il gioco. Ecco,Servono altre soluzioni".È vero che gli spagnoli non sono quasi mai stati pericolosi, ma hanno avuto la possibilità di gestire il ritmo della partita. La Real Sociedad ha ottimi palleggiatori, al 36’ del primo tempo. Questo è un aspetto su cui lavorare., questo non va mai dimenticato. Adesso si tratta diSe i giocatori lo seguiranno, e non ho dubbi riguardo a questo aspetto, vedrete che l'Inter farà un notevole scatto in avanti: ha elementi di classe, con grande fisicità e ottima tecnica. C’è tutto, insomma, per fare bene"., se oggi si confermerà primo nel girone. Però sono sincero:, a patto che faccia quei miglioramenti in termini di gestione del pallone e di pressing. I nerazzurri hanno grandi giocatori, non scordiamocelo: