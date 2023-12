ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sullasulla Roma, sull'e sul. Di seguito le dichiarazioni:- ". In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa di più della Roma., si è mosso molto, ha partecipato alla manovra.".- ". Si gioca tanto, secondo me si gioca troppo e c’è poco tempo per recuperare e per allenarsi. Simone Inzaghi dovrà gestire con accortezza le energie, sia quelle fisiche sia quelle psicologiche. In primis per evitare gli infortuni, e poi per dare quel giusto momento di pausa quando vede che un giocatore è un po’ stanco.nella volata scudetto che presumibilmente vivrà il periodo decisivo all’inizio della primavera".- ", di caricare le batterie, di motivare la squadra. Quando sei impegnato sia in campionato sia in Champions League, fai fatica a passare da un impegno all’altro. Io credo che non partecipare alle coppe europee possa dare un bottino di 10 punti in più".- ". Se si deve acquistare qualcuno, si guardi com’è dal punto di vista caratteriale. Dev’essere un atleta generoso, disponibile, serio. Se è bravo con i piedi, ma non ha la testa giusta che cosa me ne faccio?".