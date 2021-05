Arrigo Sacchi commenta così il momento del Milan alla Gazzetta dello sport: "Cos’è successo ai rossoneri contro i sardi? Niente che non rientri nella logica delle cose. Il Milan è una squadra di giovani e i giovani passano facilmente dall’entusiasmo alla depressione. Io lo so bene, a Parma avevo una squadra di ventenni, vincemmo il campionato di Serie C, ma poi, nonostante giocassimo un bellissimo calcio, forse il più bello di quel torneo, non riuscimmo a fare il salto dalla B alla A perché ci mancava la malizia, l’esperienza".