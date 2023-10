Arrigo Sacchi critica il Napoli. L'ex ct dell'Italia scrive sulla Gazzetta dello Sport: "Martedì gli azzurri hanno vinto. Tutti contenti perché la qualificazione agli ottavi di finale è più vicina. Ma domandiamoci: come hanno vinto? Hanno dominato l'avversario? No. Hanno divertito? Non proprio. Il Napoli che ha battuto in trasferta l’Union Berlino è molto distante dal Napoli della passata stagione. Forse qualche giocatore si è rilassato? Può darsi. Di fatto, i ragazzi di Garcia non sono attenti come lo erano in passato, non sono determinati e, soprattutto, non pressano".



"Ho visto commettere parecchi errori a uno come Lobotka, che l'anno scorso era sempre praticamente perfetto. E anche i terzini non stanno rendendo come in passato. Qualcuno, e mi riferisco in particolare a Kvaratskhelia e a Raspadori, sta recuperando, ma la strada è lunga. Il Napoli, e questo è il dato che emerge subito osservando le prestazioni, non sta facendo spettacolo, non sta divertendo la gente. Mi auguro che Garcia riporti la squadra al livello della passata stagione, quando era diventata un modello per tutta l'Europa".



"Domandina maliziosa: vogliamo capirlo, noi italiani, che per giocare in Europa si deve praticare un calcio diverso, basato sul collettivo, sul ritmo, sulla sinergia tra i reparti? Il calcio, non mi stancherò mai di dirlo, è uno sport offensivo e di squadra, mentre noi in Italia lo concepiamo ancora come uno sport difensivo e individuale. Questo è il vero problema".