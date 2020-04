Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore del Milan ha raccontato un aneddoto con Maradona, che a quei tempi giocava nel Napoli. Eccone un estratto:



"Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. 'Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0...'. "È vero, Diego - gli risposi - ma quando tu non ci sei come facciamo?". La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all' aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano".