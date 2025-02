Sacchi sicuro: "L'Atalanta si giocherà lo Scudetto fino all’ultimo"

fa il punto sulla lotta Scudetto e non ha dubbi: insieme a Inter e Napoli, c'è in corsa anche l'Atalanta. L'ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale, a La Gazzetta dello Sport dice: "La squadra di Gasperini è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Adesso metteranno tutte le loro energie per arrivare al titolo, ne sono convinto. La vittoria di Empoli dice che l’ambiente è sano, che la demoralizzazione per l’uscita dalla Champions è stata assorbita, e quelle piccole discussioni che sempre ci sono in ogni squadra sono state superate.".

Sacchi aggiunge: "L’Atalanta è a tre punti dalla capolista Inter, non certo un’enormità. Quindi ritengo che tutto sia possibile. Sabato c’è il duello di Napoli e l’Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia... I bergamaschi ce la possono fare per varie ragioni".