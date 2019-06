Arrigo Sacchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha svelato un aneddoto sul suo passato e la stima verso Giampaolo: "Quando andò via Mangia dall'Under 21, io contattai Giampaolo, che stimo da sempre, da quando ero d.t. al Parma, perché il suo Ascoli era una squadra organica, che si muoveva in modo compatto. Questo per dire la stima che ho di lui".