Gentile Procuratore,sono uno studente universitario della Cattolica di Milano, tifoso interista e con la passione smodata per il ruolo del portiere dato che gioco in porta seppure a livello amatoriale. Scrivo qui, sperando che il mio pensiero venga ascoltato e pubblicato, per esprimere il mio disappunto circa le future manovre di mercato in casa Inter e in particolare modo mi riferisco alle operazioni Lukaku in entrata e Onana in uscita.Non mi capacito di come si possa vendere Onana, che è un portiere moderno con un piede vellutato con il quale sa far ripartire la squadra con lanci precisi ed efficaci, che in porta è un gatto e nelle uscite è capace di dare tranquillità al reparto difensivo. Un vero leader per una squadra che punta a vincere ancora tutto nella prossima stagione.Quanto a Lukaku non penso che potrà mai tornare quello che abbiamo conosciuto nella prima versione interista, dubitando ancora molto circa la sua condizione atletica.Concludendo il mio pensiero, rinunciare a Onana per rimpinguare le casse neroazzurre e assicurarsi le prestazioni di Lukaku mi sembra una mossa di mercato più legata ai soldi che a comporre una squadra competitiva per la stagione ormai alle porte.Lei cosa ne pensa?Grazie Matteo di Milanoper tenere in casa Inter Lukaku occorre sacrificare uno o più pezzi pregiati:I rumors di mercato parlano di una vendita di Onana al Manchester United intorno ai 55 milioni di euro e di un ulteriore prestito da parte dei Blues di Lukaku all'Inter, ma questa volta con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni (un pagamento differito nel tempo, in poche parole)Sono le logiche del mercato a cui è impossibile sottrarsi, ma il tema è forse un altro: sotto il profilo tecnico e tattico per l'Inter sarà più importante riavere in pianta stabileper ricomporre la coppia di attacco con Lautaro oppure un portiere come Onana è una rinuncia per cui il gioco non vale la candela?Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com di sponda interista: