No Maldini, no party. Anzi, no Milan. Lo ha detto chiaramente Alexis Saelemaekers, da pochi giorni nuovo giocatore del Bologna. Una nuova avventura per l'esterno belga che, presentatosi alla stampa locale, è tornato anche sul suo addio ai rossoneri. Senza nascondersi: "Non era intenzione di aver via prima che lasciasse Maldini".



"Con l'addio di Paolo alcune cose sono cambiate - ha proseguito il 24enne ex Anderlecht -. E così ho deciso, d'accordo con il club, di trovarmi una nuova opportunità". Saelemaekers, protagonista nel Milan che ha vinto lo scudetto numero 19, ha svelato cosa lo ha spinto a trasferirsi in Emilia: "Volevo più minuti e Thiago Motta mi ha dato fiducia. Mi ha convinto al telefono, non ho mai avuto una discussione del genere con un allenatore".