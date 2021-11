. Hai detto niente... E' la duttilità fatta persona, può giocare ovunque: esterno d'attacco o di centrocampo, a destra o a sinistra. In nazionale ha giocato anche da trequartista e l'anno scorso con il Milan ha fatto persino il terzino.- Stefano Pioli se lo coccola e quando deve scegliere la formazione non ha dubbi: Alexis più altri dieci, così sarà anche contro il Sassuolo.Arrivato in rossonero nel gennaio 2020 profilo basso, da quel giorno ha iniziato a lavorare per convincere tutti di meritare quella maglia. I risultati sono evidenti, Saelemaekers è diventato un intoccabile del Milan capolista che punta dritto allo scudetto.- Una crescita rapida che la società ha voluto premiare con il rinnovo del contratto fino al 2026. Fiducia massima ad Alexis, nonostante l'arrivo di Messias.: "Negli ultimi mesi è cresciuto tantissimo, rispetto al giocatore visto nell'Anderlecht si è trasformato".: taglia verso il centro per liberare lo spazio al terzino e proporsi come alternativa al trequartista, quando prende palla parte come un treno e quando trova l'imbucata giusta manda i compagni in porta. Attacca e difende, senza mai fermarsi un attimo. Saelemaekers è l'uomo che tutti gli allenatori vorrebbero ma Pioli se lo tiene stretto. Il Milan anche. E il rinnovo dei mesi scorsi è un messaggio ben chiaro.