Ultimo acquisto del Milan nella sessione invernale, Alexis Saelemaekers si presenta ai suoi nuovi tifosi in un'intervista a Milan TV.



PERCHE' HA SCELTO IL MILAN - "Penso sia una grandissima società, tutti i calciatori sognano di giocare in un club così e sono molto contento di far parte di questo progetto".



INTERESSE MILAN - "Ho provato grande orgoglio, perché ho sempre considerato il Milan un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare".



GIOCATORE DEL MILAN A CUI SI ISPIRA - "Zlatan Ibrahimovic, penso sia un calciatore e una persona a cui bisogna ispirarsi per la sua mentalità e la sua voglia di vincere. Mi ispiro molto a lui".



OBIETTIVI - "Provare a dare il massimo di me stesso ogni settimana per questo club, in allenamento e in partita, per dimostrare ai tifosi la mia voglia di aiutare la squadra".



PRIMA VOLTA A SAN SIRO - "Penso sarà un bellissimo momento per me, poter entrare in questo stadio e calpestarne l'erba davanti a tutti i tifosi mi farà venire i brividi".