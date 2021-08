. Il 22enne esterno belga rossonero ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel Milan. Non aver cambiato allenatore è un bel vantaggio perché conosciamo sempre meglio Pioli, l'obiettivo è fare ancora meglio rispetto all'anno scorso., quindi ci arriveremo con un po' d'inesperienza. Ma questa può essere molla per giocare con quell'incoscienza che ti porta a fare grandi cose, come abbiamo visto con l'. Ci aiuta pure il fatto di avere già acquisito un certo tipo di mentalità data dalle certezze tattiche che ci ha dato Pioli. Personalmente, sono convinto chetutti i giorni perché ha una mentalità pazzesca. Ibra vuole sempre che ognuno tiri fuori il meglio di sé,Ma è anche per questo che abbiamo fatto bene l'anno scorso"., non per mentalità ma perché hanno alzato tantissimi trofei. Giroud ha conquistato il Mondiale, la Champions e per un gruppo che non ha vinto ancora niente è importante avere questo tipo di giocatori che ti possono insegnare a vincere e ad avere la fiducia necessaria per riuscirci"."La Serie A sta perdendo pure Lukaku e Messi ha lasciato il Barça... Quando se ne va un grande giocatore, non è un bene per il livello del campionato.... Si è visto sul campo a Torino con la Juve e contro l'Atalanta a Bergamo dopo che i nostri tifosi erano venuti a incitarci a Milanello: c'era una mentalità diversa, un'emozione nuova e tanta fiducia in più. Ora li ritroveremo nel nostro stadio e non vediamo l'ora"., 17enne del Genk? Lo conosco da tanti anni perché era pure lui nelle giovanili dell'Anderlecht. È un bravissimo ragazzo, ben educato e con una buona famiglia. Poi, se si parla di lui al Milan, vuol dire che è pure un gran giocatore. Non so cosa succederà, ma"A Milanello non si parla mai inglese o francese, per me era importante imparare subito la lingua italiana per essere subito dentro il gruppo e migliorare pure la fiducia in me stesso. Credo che se uno straniero va in un altro paese, se riesce a imparare in fretta la lingua, può dimostrare più in fretta quanto valga in campo. Parlare ai compagni quando si gioca è fondamentale.