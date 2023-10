L'esterno del Bologna Alexis Saelemaekers ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle prime settimane in Emilia dopo il trasferimento dal Milan in estate:



"Con Motta ci siamo parlati: da un allenatore non ho mai ricevuto parole come le sue. Avevo perso la gioia, nell’ultimo anno di Milan non ho avuto tanto tempo per giocare né fiducia. Ero giù, ecco. “Tu sarai importante per me” mi ha detto in sintesi. Semplicità che mi ha ridato il sorriso. E fatto sentire quello di prima".



ANCHE IN PORTA - "Motta lo sa, se succede come a Giroud, ci sono… Ho fatto il terzino destro e sinistro, la mezzala ovunque, il trequartista, l’ala di qua e di là, il portiere e il centravanti. Basta che non mi mettano centrale di difesa"