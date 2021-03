Bacary Sagna, ex terzino di Arsenal e Benevento, parla a Goal.com, dicendo la sua su Achraf Hakimi, laterale dell'Inter: "Hakimi non è mai stanco, va sempre avanti ed è velocissimo. Sono rimasto sorpreso quando l'ho visto giocare per il Real Madrid perché per me non era così bravo. Si poteva vedere il potenziale, ma non mi sarei mai aspettato che facesse così bene come sta facendo ora con l'Inter".