come comprare Verratti. Ma bisogna giudicare tutto quello che ha fatto. Al Milan ha speso tanto e non si è nemmeno qualificato per la Champions League, e si sono ritrovati nei guai con il fair play finanziario. Ha sempre speso tanto e non ha ottenuto i risultati attesi”. Così l'ex terzino della nazionale francese e del Bayern Monaco Sagnol su Leonardo.