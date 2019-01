Un esterno offensivo per Gattuso, questa la missione che la dirigenza del Milan si è data per le ultime ore di mercato e sul taccuino di Leonardo è segnato in rosso il nome di Allan Saint-Maximin. Una mission impossible però quella per l'ala classe '97 del Nizza, come confermato anche dal suo agente: "Adesso è quasi impossibile - spiega Mirko Kirdemir a Sportmediaset.it - perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo".



AFFARE RIMANDATO? - Operazione quindi sfumata per gennaio, ma per l'estate è tutta un'altra musica: "A giugno l'operazione potrebbe essere possibile - continua Kirdemir - perché Allan gradisce la destinazione". Già incassato il sì del giocatore, anche le altre condizioni dell'affare cambierebbero e diventerebbero più favorevoli al Milan. A partire dalla valutazione del cartellino: ora il Nizza è irremovibile, 30 milioni di euro come minimo, ma la cifra potrebbe scendere di almeno 5 milioni. E anche più, se si considera che con più tempo a disposizione (e da valutare anche quanto emergerà in tema Fair Play Finanziario) Leonardo e Maldini avranno più soluzioni sul tavolo e non saranno vincolati al solo club della Costa Azzurra come interlocutore: una di queste soluzioni potrebbe essere l'ex rossonero Gerard Deulofeu, già avvicinato negli ultimi giorni ma blindato dal Watford. La pista Saint-Maximin si raffredda per ora, ma in estate può rapidamente scaldarsi: dal rossonero del Nizza a quello del Milan, per il giocatore è sì!