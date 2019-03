Jadon Sancho ha tracciato la via. Ora i trasferimenti dei giovani di Premier League in Bundesliga sembrano una nuova tendenza del mercato. A gennaio ha tenuto banco il possibile passaggio di Hudson-Odoi dal Chelsea al Bayern Monaco, che sembrerebbe potersi concretizzare in estate. Questa settimana si aggiunge un nuovo nome alla potenziale lista: il Sun rivela che la 17enne ala sinistra Bukayo Saka, 'stellina' dell'Arsenal, è finito nel mirino degli scout tedeschi, che l'hanno osservato a più riprese nelle partite dell'Arsenal Under 23.