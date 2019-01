La speranza di ritrovare vivo l'attaccante argentino Emiliano Sala è davvero ridotta al lumicino: Nantes e Cardiff devono far fronte alle conseguenze della tragedia, comprese quelle relative alla validità o meno del contratto, per capire chi e come dovrà pagare eventuali assicurazioni o indennizzi.



I DETTAGLI - Pochi giorni fa era stato ufficializzato il trasferimento del centravanti dai francesi ai gallesi per una cifra di circa 20 milioni di euro: dopo la scomparsa dell'aereo su cui viaggiava il centravanti argentino, il settimanale Le Point s'interroga sulla validità del contratto con il nuovo club firmato nel fine settimane: per rendere lo stesso applicabile, è necessaria la registrazione dello stesso nel portale Fifa che rappresenta la definitiva conclusione ufficiale del trasferimento. Nel caso di totale definizione dell'affare il Nantes, ovvero il club che ha ceduto il cartellino dello sfortunato Sala potrebbe reclamare i soldi al Cardiff. La dirigenza della società che milita in Premier dal canto suo, potrebbe appellarsi a "motivi di forza maggiore" e dunque non versare soldi ai francesi.