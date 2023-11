Botta e risposta di dichiarazioni piccate fra il Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Beppe Sala sulla questione stadio di Inter e Milan. Queste le frasi riportate dal Corriere della Sera



Salvini ha prima accusato Sala di non aver fanno nulla per anni: "Se lo stadio non c’è a Milano è per colpa del sindaco e di un’amministrazione comunale che hanno perso anni senza far nulla".



Sala ha poi replicato: "Sullo stadio e’ tutta colpa del Sindaco. Ma devo tirar fuori le sue dichiarazioni di questi anni, sempre contraddittorie? Dobbiamo parlare del vincolo che il vostro Governo ha posto e che certamente non aiuta? E comunque i conti si faranno alla fine".