Il Cardiff non vuole pagare i 15 milioni di sterline concordati per il cartellino di Emiliano Sala. Secondo il Telegraph, il club gallese avrebbe deciso di rivolgersi alla Fifa per dichiarare "nullo e non valido" il contratto sottoscritto col Nantes per l'acquisto dell'attaccante argentino, tragicamente scomparso in un incidente aereo. Il Cardiff ritiene che la morte del giocatore abbia portato a un inadempimento delle clausole legalmente vincolanti nell'accordo. Il Nantes, dal canto suo, è pronto a fare altrettanto, inviando alla Fifa la documentazione per reclamare la cifra dovuta dalla società gallese.