Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della questione San Siro e del possibile progetto in arrivo nel corso della visita di cortesia dei rappresentanti di Milan e Inter: "Non ho visto nulla" riporta l'Ansa, la settimana prossima consegneranno tutto e a quel punto chiederò agli uffici, prima di esprimere qualsiasi giudizio, di guardare la coerenza del progetto con le nostre regole prima di tutto. Prima di portare il file con il dossier, che sarà una cosa molto corposa, e lo faranno la settimana prossima, le squadre mi hanno spiegato i motivi per cui ritengono che il nuovo stadio sia la soluzione ottimale".



SULLA VOLONTA' DEI CLUB DI NON RISTRUTTURARE SAN SIRO - "Il rischio per loro è quello di gestire l'attività sportiva per un periodo lungo in uno stadio in cui ci sono dei lavori, ci sono esempi di città dove ciò avviene".