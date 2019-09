Arrivato in Triennale per l'evento di Milano Calcio City alla presenza dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, il sindaco di Milano Beppe Sala si è così espresso sulla questione San Siro: "Voglio rimanere freddo e asettico, guardo i progetti solo sui giornali, ma non vado a fondo. Credo che la politica debba disquisire di tematiche tecniche. Ho chiesto alle squadre totale trasparenza sin dall'inizio, ora sta avvenendo, ma non voglio esprimere giudizi sui progetti. Sono un nostalgico di San Siro, ma lo dico da tifoso e non da sindaco. Nostro dovere è far rispettare le regole, da oggi mi pare si vada verso un percorso diverso, è chiarito in maniera inequivocabile che le squadre vogliono uno stadio nuovo e non considerano l'opzione ristrutturazione fattibile. E' nel loro diritto farci una proposta e un nostro dovere chiedere il rispetto delle regole. Nuovo stadio per le Olimpiadi? Vi penseremo più avanti, nel dossier è espresso con chiarezza che debba essere San Siro: il Cio ha voluto garanzie sulla presenza di San Siro, l'impegno a tenerlo vivo in assenza di uno stadio pronto io me lo prendo".