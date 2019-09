Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato ad affrontare la questione del Nuovo Stadio di Inter e Milan, i cui progetti sono stati presentati nella giornata di ieri. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'Ansa: "Io non sto boicottando la costruzione di un nuovo stadio e ho deciso di mettere un po' da parte la mia nostalgia e la mia passione per San Siro, perché sennò non sarei un buon sindaco.Farò solo rispettare le regole, quanto si costruirà e come. Certamente il profilo ambientale sarà fondamentale".