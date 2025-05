Sala: "Parata Champions Inter sarebbe domenica. Nuovo stadio? Deve chiamarsi San Siro"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

Il primo cittadino del capoluogo lombardo è intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 e ha confermato i piani per le celebrazioni qualora i nerazzurri di Simone Inzaghi battessero il Paris Saint-Germain nella finale dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio.- "La parata tendenzialmente sarebbe la domenica. Ci siamo visti con Inter e c’era anche Beppe Marotta, in prefettura, e loro dicono “scaramanticamente non ne parliamo”. E comunque tanto per dare qualche informazione, ci sarà un maxi schermo a San Siro ma è escluso che la squadra possa tornare nella notte di sabato. Quindi non state allo stadio, perché non può arrivare la squadra".

- "Per me il nuovo stadio si dovrà chiamare sempre San Siro. Stiamo correndo, penso che riusciremo a vendere il vecchio San Siro e le aree per settembre ai club".- "I club inizieranno dopo le Olimpiadi a costruire il nuovo stadio che dovrebbe essere pronto per gli Europei del 2032 e poi inizieranno a lavorare sul vecchio impianto, che non avrà la funzione dello stadio. Ci sarà una società 50-50 fatta dai due club a cui sarà venduto lo stadio".