Prosegue la raccolta di fondi online voluta dalla famiglia di Emiliano Sala per continuare in forma privata le ricerche del 28enne attaccante argentino, a bordo di un aereo scomparso lunedì sera dai radar mentre sorvolava il Canale della Manica per dirigersi a Cardiff. Come si legge su Repubblica.it, sono oltre 3.700 le persone che hanno contribuito per superare, questa mattina, la soglia dei 300.000 euro: tra questi, l'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, che ha versato 30.010 euro è stata pagata da un certo Kylian Mbappé mentre il giorno prima il suo compagno di squadra, Adrien Rabiot, aveva donato 25.000 euro. Tra gli altri calciatori, hanno contribuito i 'marsigliesi' Lucas Ocampos (5.000 euro) e Dimitri Payet (10.000)