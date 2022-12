Intervenuto alla cerimonia per l'Ambrogino d'Oro, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso la sua opinione in merito allo stadio Meazza di San Siro, argomento fondamentale per il futuro delle due squadre della città, Inter e Milan.



«La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro ma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti».