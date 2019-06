Presente all'inaugurazione dell'ex PalaLido, rinominato Allianz Cloud, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della questione stadio per il capoluogo lombardo: "Costruire un nuovo stadio è un'operazione costosissima ma non voglio fare condizionamenti. Aspetto la proposta di Inter e Milan, arriverà entro le vacanze. Per me San Siro è un impianto straordinario".



SULL'INTER - "Conte mi piace molto, all'Inter si vince solo con allenatori di polso come Trapattoni e Mourinho. Barella è fortissimo, tifo affinchè arrivi. Icardi? Non è facile recuperare l'affetto dei tifosi. E' fortissimo e non possiamo buttarlo via, ma patti chiari e amicizia lunga. Un altro anno così non è tollerabile".