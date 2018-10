Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del futuro dello stadio di San Siro, a margine dell'inaugurazione della Biblioteca degli alberi: "La concessione del diritto di superficie a Milan e Inter per 99 anni? Siamo aperti a tutte le soluzioni, anche a questa. I tempi? Prima si fa, meglio è. Vorrei che si trovasse una soluzione entro la fine del mio mandato, nel 2021". Sulle differenze tra il Milan cinese e quello attuale, anche su questo tema: "Avevo timori sulla proprietà precedente della società rossonera, quando lo dicevo mi prendevano per un provocatore ma in realtà qualche ragione l’avevo. Ora con il Milan sotto la proprietà di Elliot possiamo stare tutti più tranquilli".