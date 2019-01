In occasione del'intervista di fine anno, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha trovato anche il tempo per un curioso siparietto legato al mondo del calcio. Noto sostenitore dell'Inter, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha mostrato una maglia della Roma dell'ex capitano Francesco Totti, sul quale ha dichiarato: "Ho sperato tutta la vita di portarlo via alla Roma, e di vederlo all'Inter. Ma ha fatto una scelta di dignità e buon senso. Sono un estimatore del grande capitano".