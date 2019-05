Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così di San Siro dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci, a margine di una evento alla Cariplo Factory: "I tecnici del Comune e del Politecnico di Milano dicono che allo stadio di San Siro la situazione è immutata e non possiamo che riferirci a loro. Prima queste vibrazioni venivano percepite e non le si considerava e adesso invece si considerano. E’ chiaro che dal nostro punto di vista non c’è nessuna volontà di rischiare di tenere aperta una struttura se ci fosse un rischio, nessuno di noi è così pazzo e io in primis non voglio prendermi nessun rischio. In questo momento, non avrei nemmeno gli strumenti, di fronte a una valutazione tecnica del Politecnico che mi dice che la situazione è immutata, per ipotizzare una chiusura dello stadio. Non possiamo che riferirci ai tecnici e per me è importante che chi fa questo tipo di analisi è titolato a poterle fare”.