Sala su San Siro: "Progetto definitivo di Inter e Milan a giugno, rogito entro settembre". Tutti i prossimi step

Nel corso della giornata di ieri, come raccontato, si è conclusa la Conferenza dei servizi preliminare in merito al progetto di Inter e Milan del nuovo stadio nella zona di San Siro, che dovrebbe sorgere accanto all’attuale impianto del Giuseppe Meazza. Sull’argomento, a margine di un evento, è tornato a parlare il sindaco di Milano“Nel momento in cui avremo il progetto definitivo di Milan e Inter per il nuovo stadio e le aree circostanti a San Siro, ci sarà un passaggio in giunta a giugno per la dichiarazione di interesse pubblico, per poi completare tutta l’operazione e rogitare tra agosto e settembre”.

“Pensavamo fosse anche un po’ prima per cui va bene cosi. Speriamo che sia la volta buona perché è un lavoro infinito”."C’è da capire «come è strutturato sotto il profilo della proprietà finanziaria la società veicolo che acquisirà stadio e aree, che ovviamente deve essere un veicolo molto trasparente, questo è un prerequisito minimo. Però c’è un’altra cosa su cui stiamo lavorando con le società, perché si sta utilizzando la legge stadi che facilita questa operazione, ma la legge stadio dice che i benefici devono poi andare sui club, perché ha proprio questo senso, di rinforzare patrimonialmente le nostre società, quindi va analizzata per bene questa cosa. Non vedo criticità insormontabili, vedo un percorso di lavoro che in questo momento è più tecnico e quindi gestito soprattutto dalla direzione generale comunale”.

“Ci sono un po’ di punti che stiamo affrontando. Stiamo ragionando sul verde, sulle bonifiche, che non credo sia un problema enorme ma c’è da lavorarci. Poi c’è un vero tema che è spostare il più possibile lo stadio dalle case, che vuol dire rischiare di lavorare sul tunnel Patroclo, quindi è un tema che stiamo vedendo”.“No, il tema è che il verde deve essere il 50%, in questo calcolo c’è una parte di verde che non è profondo quindi va valutata bene la cosa. Poi come sempre il verde profondo si fa quando si può fare perché non ci

devono essere sottoservizi che lo staccano, è un percorso di lavoro”.A seguito del termine della Conferenza di Servizi Preliminare e alla conferma successiva della dichiarazione di pubblico interesse entro il 30 giugno 2025, ultima data utile fissata per tale evento, ci sarà l’atto di acquisto: se tutto procederà al meglio, verrà stipulato entro il 31 luglio 2025. In ogni caso, in attesa della dichiarazione di pubblico interesse e dell’avvio dell’iter, sarà fondamentale perfezionare l’acquisto del Meazza e delle aree limitrofe entro ottobre, così da anticipare la data dell’10 novembre 2025 che farebbe scattare il vincolo sul secondo anello di San Siro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui