"Purtroppo questo vincolo sullo stadio evocato anche dal governo e alcuni dei suoi componenti non aiuta. Era chiaro che il nuovo San Siro non poteva coesistere col vecchio per una questione di spazi. Vedremo nei prossimi giorni perché dopo le vacanze non ho parlato con le squadre". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del tema stadio, come riportato da Calcio&Finanza.