Sala su San Siro: "Zero offerte, si va avanti con Inter e Milan. Costi bonifiche e demolizione a carico dei club"

Intervenendo a margine della presentazione di Piano City Milano, il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, è tornato a parlare anche del futuro dello stadio Giuseppe Meazza a San Siro. Il bando pubblico non ha portato nuove offerte e, di conseguenza, si procederà nella contrattazione con Milan e Inter.“Come previsto in caso non ci fossero state, e non ci sono state, altre offerte, proseguiremo con le squadre nelle interlocuzioni tecniche e anche economico-finanziarie”.“Abbiamo delle questioni da sistemare, la principale è relativa alle bonifiche. È già chiaro con le squadre che se procederanno a una ristrutturazione di San Siro le pagheranno loro. Sulle bonifiche, come di consuetudine quando si vende e non si sono fatti carotaggi sufficienti, bisogna capire".

"Io non credo che ci saranno grandi problemi, non è un’area che è stata oggetto di attività industriali inquinanti, dipenderà poi anche dal progetto e da quanta terra andrà spostata. Bisogna verificare. Il costo per la demolizione è stato quantificato? Non lo so, è un problema loro e non ne ho idea. Su questo siamo stati chiari con le squadre, sarà a loro carico”.“Il Comitato Sì Meazza sta provando ogni modo per bloccare questa iniziativa ma io vado avanti per la mia strada, facciano quello che ritengano di fare. Dal nostro punto di vista abbiamo pareri che vanno dal legale alla sovrintendenza e quindi siamo sicuri di quello che facciamo”.

“Le parole del regista Ken Loach? Ognuno ha il suo parere ma il punto è ragionare in ottica di alternative. Le squadre vogliono uno stadio, il compagno Ken Loach non vive a Milano e non sa cosa vorrebbe dire andare allo stadio a San Donato, che non credo sia una ipotesi gradita ai tifosi”.