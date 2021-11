Dopo l’approvazione della delibera per il nuovo stadio di Inter e Milan da parte del Comune di Milano, il sindaco Beppe Sala ha commentato: “Questo via libera permette di andare verso il progetto esecutivo, che richiede tempo e investimenti - ha detto Sala al Sole24Ore - Per noi è positivo perché abbiamo condotto le squadre ad accettare l’indice del Pgt ed era la cosa a cui tenevo di più. Ci sarà anche molto verde, con un nuovo parco da 50mila mq".