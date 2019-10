Tra poco più di 24 ore si avrà un primo giudizio da parte del Consiglio comunale di Milano in merito al nuovo Stadio di Inter e Milan. Il Corriere di Milano riporta le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala: "Mi auguro in un giudizio positivo da parte del Consiglio comunale e auspico un voto bipartisan. Credo che si farà comunque di tutto per salvare San Siro".