Giuseppe Sala non si arrende nella vicenda di San Siro: per il Comune il dossier non è chiuso, nonostante Inter e Milan stiano guardando rispettivamente a Rozzano e San Donato per costruire i loro nuovi stadi. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza stampa presso la Scala di Milano, ha risposto così a chi chiedeva se il progetto del nuovo impianto a San Siro potesse essere recuperato: "Io penso di sì. Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro, vediamo", riporta Calcio e Finanza.



Sala ha poi spiegato che sentirà le due squadre "anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finchè le squadre non manifestano, se lo manifesteranno, non più interesse per San Siro sto zitto e aspetto".