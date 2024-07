Sala: "Vendere San Siro a Inter e Milan? Si può fare tutto. Può essere ancora la loro casa"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

Mentre Inter e Milan valutano lo studio di WeBuild per San Siro, con i rossoneri che continuano però a portare avanti l’iter per lo stadio a San Donato, ritorna a parlare dell’impianto cittadino il sindaco di MilanoDurante il consueto appuntamento “Milano come stai?”, podcast curato da Il Corriere della Sera, il primo cittadino meneghino ha ribadito la sua opinione riguardo la questione San Siro: "Si tratta di una questione un po’ urticante per me quella dello stadio, dove non voglio essere ottimista né pessimista, sono pragmatico, ma".

"Venderlo ai due club? Si può fare tutto. Il tema è se le squadre accettano di ristrutturarlo, sapendo che ci è stato spiegato da WeBuild che può essere ristrutturato senza fermare le partite, perdendo 4.000-5.000 posti dei 74.000 attuali. Ora che è chiaro, sono chiamate a una decisione. Se intraprendono questo percorso, ogni formula può essere valida, comprare, il diritto di superficie a 90 anni… Vediamo. E in caso di lavori, chi è meglio che li faccia? La risposta è banale, meglio i privati, hanno più capacità e possono essere rapidi. Io ci spero".