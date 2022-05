Il Liverpool è preoccupato per le condizioni di Mohammed Salah: la stella egiziana è stata costretta ad alzare bandiera bianca durante il primo tempo della finale di FA Cup contro il Chelsea a causa di un problema fisico sopraggiunto dopo un fallo a centrocampo. Per Salah, comunque sulle sue gambe all'uscita dal terreno di gioco, rischiano di materializzarsi i fantasmi del 2018, quando un intervento di Sergio Ramos gli precluse la finale col Real dopo i primi minuti. Sarebbe la seconda in pochi anni...