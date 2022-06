Mohamed Salah, nonostante le voci su una sua possibile partenza, fa intendere che non partirà: "Non posso esprimere a parole quanto volevamo riportare quel trofeo al Liverpool, ma alla fine non ci siamo riusciti. Non posso ringraziare abbastanza i tifosi per il loro supporto. È stata una stagione molto lunga, ma una parte di me vuole che la prossima inizi domani". Il nazionale egiziano è in scadenza con il Liverpool nel 2023 e non intende rinnovare al momento. Lo riporta il Mundo Deportivo.