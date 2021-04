Stando all'edizione online del Daily Star, all'indomani dell'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid, Mohamed Salah sta valutando se proseguire o meno la sua esperienza a Liverpool. Al momento, sia il club che il giocatore si dicono piuttosto tranquilli, dato che il contratto dell'egiziano scade nel 2023. Però la mancata qualificazione alla prossima Champions League dei Reds (al momento sesti in Premier, ndr) potrebbe cambiare gli scenari. Sul bomber ci sono in agguato il Barcellona e proprio il Real Madrid.