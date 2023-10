in estate ha chiuso all'rifiutando un'offerta record, ma il 'no' è destinato a non pesare eccessivamente sulle casse dell'egiziano:. In uno studio dell', riportato dal Guardian, l'avvocato e consulente del giocatoreha confermato che l'accordo tra Salah e i Reds è la base per incassare tale cifra.Abbas e Salah spiegano nel dettaglio anche quanto l'ex Fiorentina, Roma e Chelsea, giocatore più pagato nella storia del Liverpool, sia stato vicino a lasciare i Reds prima del, siglato l'1 luglio 2022. Le trattative erano iniziate nel 2020 ma fino a giugno 2022 l'accordo era in dubbio, quando come dichiarato nello studio, le discussioni con il Liverpool erano "completamente interrotte".Salah racconta: "Sono stato positivo riguardo alle trattative fin dall’inizio, ma ora che Ramy mi ha detto che non hanno accettato nulla di ciò che volevamo, vedo le cose diversamente. Sento che il club vuole che io rimanga, e io voglio rimanere, ma è difficile concludere un accordo", riporta Calcio e Finanza.Il punto di svolta una telefonata nel giugno 2022 tra Abbas e Salah prima che l'agente presentasse l'ultima offerta decisiva a Liverpool. Di Abbas viene citata una dichiarazione pre-proposta: "Siamo ancora molto distanti. Mohamed non getterà via il suo contratto per una differenza del 5% tra ciò che chiediamo e ciò che sono disposti a dare, è molto di più di così".Abbas poi rivela i contorni economici dell'accordo: "Se riusciamo a far sì che il Liverpool accetti lo stipendio che abbiamo in mente e se Mohamed si esibisce al livello che ha raggiunto nelle stagioni passate...".Lo studio si conclude con una citazione di Salah: "Il rinnovo al Liverpool sarebbe uno dei più grandi traguardi della mia carriera. Ma dobbiamo farlo nel modo giusto. Ho imparato nel corso della mia carriera che se vuoi avere successo, è importante investire in te stesso non solo fisicamente ma anche mentalmente. Questo è vero sul campo, ma anche fuori dal campo. Devi controllare le tue emozioni e essere pronto per la pressione".Lo studio non fornisce dettagli su quanto il Liverpool paghi di ingaggio a Salah, ma fonti del club ritengono che guadagni di più da terze parti: in questo senso pesano gli accordi conAbbas conclude: "Ora, gli accordi di Mohamed sono [ciascuno] nell’intervallo tra 4 milioni di euro e 7 milioni di euro – la sua unione con il Liverpool ha cambiato il gioco".