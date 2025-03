Salah, il più forte di sempre nella storia della Premier League: il Pallone d'oro è una naturale conseguenza

Le parole sono finite da un pezzo, gli aggettivi di più.non solo in Premier League ma nell'intero panorama europeo. La doppietta su calcio di rigore nel 3-1 del Liverpool sul Southampton di Ivan Juric lo portaCifre spaventose, da record, come lo sono gli altri traguardi tagliati nel pomeriggio di Anfield: con 27 reti realizzate e 17 assist all'attivo, a due mesi dalla conclusione dell'annata sportiva, ha già eguagliato a quota 44 altri due mostri sacri come Thierry Henry e Erling Haaland.Ma non basta. Ci sono altri due numeri da tenere bene a mente per comprendere la portata di quello che Salah sta combinando:e ad uno solo dal primato solitario tra i cannonieri stranieri nella storia del campionato inglese. Davanti gli restano solo Andy Cole (187), Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) e l'imprendibile Alan Shearer a 260. C'è poi un altro libro dei Guinness, che si arricchisce di una nuova pagina ogni giorno che passa, quello delQualora un marziano atterrasse improvvisamente sul nostro pianeta e si facesse, per caso, l'idea che siamo al cospetto di un exploit di una sola stagione, ancora una volta le statistiche ci verrebbero in soccorso per smentirlo clamorosamente. PerchéDi fronte a cotanta grandezza, non può non suonare come un paradosso il fatto che un calciatore che, per tre volte, si sia classificato tra i primi 5 in Europa col maggior contributo in termini di reti non sia mai stato eletto nella top11 della FifPro World – il sindacato internazionale dei giocatori – e che non sia mai saluto sul podio del. Ci sono stati campionissimi come Cantona, Shearer, Henry, Gerrard, Lampard, Cristiano Ronaldo, Aguero o chi volete voi, ma con questi numeriParliamo di riconoscimenti individuali, certo, al cospetto di un professionista che, dopo aver contribuito a riportare al Liverpool una Champions League che mancava dal 2005 e un titolo di campioni inglesi che non si vedeva dal 1990,La Premier League è stata dominata dall'inizio alla fine, facendo il vuoto tra sé e le altre pretendenti, la Champions League è una magnifica prospettiva, a maggior ragione dopo la rocambolesca vittoria di Parigi, contro il PSG, nell'andata degli ottavi di finale.