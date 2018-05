Tira un parziale sospiro di sollievo l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah e con lui tutto l'Egitto, in ansia per le condizioni dell'ex romanista dopo l'infortunio alla spalla sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante la finale di Champions League col Real Madrid. Dopo le prime pessimistiche diagnosi fornite dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp, con un tweet la Federcalcio egiziana ha ridimensionato la gravità del problema riaprendo uno spiraglio alla presenza di Salah al Mondiale, che inizia il prossimo 14 giugno.



"Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah, i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l'articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo", recita il tweet. Non più clavicola rotta, ma un danno di entità non gravissima ai legamenti: su queste basi lo staff medico della nazionale dei Faraoni spera di recuperare il giocatore in tempo utile per l'esordio contro l'Uruguay o, alla peggio, per la seconda partita del girone, che comprende anche Russia e Arabia Saudita.