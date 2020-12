Continuano a tenere banco le voci sul futuro di Salah, dopo l'intervista ad AS in cui il giocatore ha espresso la sua delusione per non essere stato scelto come capitano dei Reds. Ad alimentare i rumors di una sua "insoddisfazione" è l'ex calciatore egiziano Mohamed Aboutrika, confermando che il suo connazionale non è felice al Liverpool e che la squadra inglese sta valutando la possibilità di venderlo per fare cassa, con Real Madrid e Barcellona alla finestra. Lo riporta Goal.