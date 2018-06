A volte ritornano. Perché Eddy Salcedo promette benissimo, giovane talento classe 2001 del Genoa, uno dei migliori attaccanti a livello giovanile in circolazione. L'Inter voleva prenderlo già un anno fa, a un passo nell'operazione con Pietro Pellegri poi sfumata per ragioni di Fair Play Finanziario; adesso il gioiellino del Grifone è tornato ad essere a un passo dai nerazzurri. L'Inter ha imbastito un doppio scambio di giovani col Genoa, proprio in giornata: uno dei giocatori sul tavolo delle trattative è proprio Salcedo. Tutti i dettagli nel nostro video.