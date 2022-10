La sosta doveva ridare energie e vigore alla. E invece Davidesi è ritrovato una squadra ancora più sgonfia di quella che era andata ko con il Lecce.Al Mapei i granata si sono sciolti come neve al sole, non scendendo praticamente mai in campo. L’ultima Salernitana bella, che si ricordi, è quella che per poco non sbancava l’Allianz Stadium di Torino lo scorso 11 settembre. Di quella squadra non c’è però più traccia. Al cospetto del Sassuolo si è presentata una squadra presuntuosa e remissiva, lenta a centrocampo, distratta in difesa e inefficace in attacco e presuntuosa; la Salernitana è stata molle e pasticciona, gli attaccanti sono stati mal riforniti e lasciati soli nel corso del match. A condizionare è stata probabilmente la stanchezza di molti calciatori tornati dagli impegni internazionali. Da par suo Nicola non è riuscito a cambiare l’inerzia del match, né con le sostituzioni né con l’ingresso di altri calciatori. Il trainer ora è sulla graticola, atteggiamento e risultato non sono piaciuti al patron Iervolino e al ds De Sanctis. Contro il Verona dovrebbe esserci l’ultima spiaggia. “Non si può mettere in discussione quanto fatto finora”, ha dichiarato Nicola nel post partita di ieri. E forse due partite sono poche per esonerare l’autore di un’impresa storica. La Salernitana ha fatto sicuramente finora vedere più cose positive che negative. L’errore è stato probabilmente quello di creare troppe aspettative su una squadra che deve, anche quest’anno, pensare solo alla salvezza. Domenica contro ilsi dovrà rivedere però lo spirito della vera Salernitana. Nel frattempo i primi nomi sono stati già sondati, Nicola ha la fiducia a tempo.